Другое измерение: Как выглядит поселок вблизи аэропорта Донецка (Фото). Новости

Фотограф, проживающий в неподконтрольном украинской власти Донецке, опубликовал фото разрушенного в результате боевых действий поселка «15-й участок», примыкающего к аэропорту.

«Весь поселок не обошел – было маловато времени. Да и диких собак там слишком много. Поэтому заходил на те улицы и в те переулки, где они почти не попадались. А вот из людей увидел только одну бабушку и все. Да еще одна машина проехала по ул. Башкирской. Обошел южную часть поселка – треугольник между улицами Свободы, Артемовской и Манежным проспектом. Сердце успокоилось в Свято-Игнатиевском храме, который стоит посредине "15-го участка". Гнетущее Гнетущее впечатление произвел цветущий поселок. Целых домов там почти нет. До моего дома от "15-го участка" по прямой – 1600 метров. А уже как будто другое измерение. Все-таки на Октябрьском и на Путиловке, между которыми находится этот поселок, жизнь, можно сказать, кипит», – проанонсировал свои фото Сергей Голоха.

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