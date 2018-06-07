В «ДНР» оформляли ДТП: В Донецке оборвалась контактная сеть троллейбуса. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 6 июня произошло ДТП: произошел обрыв контактной сети троллейбусов, и упавшие провода повредили машины. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Автор поста в одном из местных пабликов отмечает, что ДТП оформляли 6 июня в районе 15:00 в Донецке на Шахтостроителей (Калининский р-н), перед цветочным киоском. «Троллейбусные провода разорвались и повредили машины», – утверждает дончанин.
Еще один житель Донецка отмечает, что подобная ситуация в последнее время – не редкость. «"Провода" в Донецке не редкость. Очень часто стало рвать», – пишет Серхио.
Также дончане говорят о том, что остановка в тот месте запрещена. «А самый прикол в том, что там остановка запрещена», – написал Максим, и его комментарий поддержали другие пользователи.
О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
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