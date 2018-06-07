В Украине не могут: Как жители Донбасса получают пенсии в России. Новости

Несмотря на признание России страной-агрессором, несмотря на вооруженный конфликт на Донбассе между Украиной и Россией продолжает действовать двустороннее соглашение о выплате пенсий. И в связи с трудностями для жителей Донбасса реализовать свое право на пенсию в Украине, они часто используют, в том числе, вариант получения выплат в соседней стране. Об этом в комментариях «Донецким новостям» рассказала эксперт программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

«Жители Донбасса, которые выезжают в Россию и проживают там, могут получить российскую пенсию. Российская Федерация делает запрос в Пенсионный фонд Украины, тот ответит, что данный гражданин в Украине сейчас не получает пенсию, передаст российской стороне информацию, которая есть в электронной базе ПФУ и такой гражданин будет получать пенсию. Именно поэтому еще в начале конфликта граждане, которые даже не симпатизировали России, выезжали туда, потому что это было возможностью оформит выплаты. В практике нашей организации были обращения граждан, которые выезжали к родственникам в Россию, там получали пенсии и это не было вопросом политического предпочтения, это был вопрос биологического выживания. Когда у тебя возраст 60+, 70+ тебе зачастую уже не до политики», – пояснила Вершинина.

При этом она акцентировала, что не каждый украинец может получить пенсию в России. «Нельзя просто приехать в Россию и сказать – хочу здесь получать свою пенсию, нужно иметь законные основания находиться на территории РФ. Например, там есть родственники или населенный пункт граничит с Российской федерацией. Также у нас есть ряд обращений от граждан, которые проживали в России, но у них не было там законных оснований на оформление пенсий, они выживали за счет сбережений и иных доходов. И сейчас они хотят вернуться на Родину, и будут начинать здесь процесс оформления выплат», – дополнила эксперт.

Как ранее сообщалось, по данному двустороннему соглашению между Украиной и Россией зачастую получают пенсии жители аннексированного Крыма. Согласно соглашению, как граждане Украины, так и граждане России могут получать пенсии на территории одной из этих стран, но государства не оплачивают двойную пенсию (когда человек получает выплаты и в России, и в Украине).

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