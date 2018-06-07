Ситуация в пунктах пропуска утром 7 июня. Новости

Сегодня утром, 7 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 6 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 37,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 8255 человек и 1045 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9140 человек и 1685 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7485 человек и 1465 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3625 человек и 800 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9030 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10/0;

КПВВ «Марьинка» – 10/15;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Андрей: «"Каргилл" в Украину: до начала моста на 6:40. Еленовка в Украину: ~80-90 авто на 7:00 (до поворота на жд переезд)»;

Дмитрий: «8:16. "Каргилл" в Украину: +-100 машин, льгота +-30»;

Андрей: «8:19. Еленовка в Украину: 130 авто. Движения практически нет».

КПВВ «Новотроицкое»:

Максим: «5:58. Еленовка в Волноваху: обычная ~50, льготы 10».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.