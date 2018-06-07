Переселенки на тренинге учились быть успешными фрилансерами. Новости

Переселенцев из Крыма и Донбасса на тренинге в Херсонской области учили, как стать успешными фрилансерами в различных сферах деятельности и создать свой бизнес-проект. Об этом рассказала руководитель проектов в Украине ОО «East European Cooperation» Наталья Казеннова.

Как рассказала Казеннова, 31 мая – 2 июня в Скадовске (Херсонская обл.) состоялся трехдневный тренинг «Путь успешного фрилансера: пошаговое руководство к действию». «Мы учили переселенцев тому, как изменить свою жизнь. Ведь, на мой взгляд, через 4 года после того, как мы покинули свои дома, уже прошла та точка, когда люди выживают, они уже хотят жить полноценной жизнью, менять свою жизнь», – рассказала она.

Общественница отметила высокий интерес к этому тренингу: на 25 мест было подано 175 заявок на участие. «Что подтверждает заинтересованность в том, что люди хотят становиться фрилансерами и реализовывать свои идеи», – отметила она.

Проект ориентирован на женщин. «С одной стороны, это проблема безработицы, которая существует в Украине, некоторые женщины не могут себе позволить работать, потому что у них есть маленькие дети, которых некуда пристроить, и они вынуждены искать возможность зарабатывать деньги, находясь дома. Кроме того, есть еще такой фактор, профессии, которые были востребованы на Донбассе или в Крыму, не являются популярными в других регионах, куда выехали люди», – объясняет Казеннова.

К участию в тренинге приглашались женщины, у которых уже есть бизнес-идеи. «Мы оценивали жизнеспособность идеи, ее привлекательность и насколько участница мотивирована эту идею реализовать. Также среди участников были те, кто уже получил гранты на оборудование, например», – рассказала руководитель проектов.

По ее словам, были различные идеи. «Всегда очень популярны идеи, которые касается кулинарии, то есть женщины, которые хорошо готовят, готовы с этим выходить и продавать свой продукт. Также есть те, кто хотят работать в сфере услуг, это может быть и копирайтинг, и продвижение в интернете, и переводы. Были также абсолютно прикладные вещи: одна из участниц выиграла грант и приобрела оборудование для оказания копировальных услуг, другая участница открывает собственную маникюрную студию вместе со своими коллегами», – рассказала Казеннова.

Как она отметила, есть важный момент – это целевая аудитория, для кого будет эта деятельность. «Если есть понимание целевой аудитории, то однозначно повышается вероятность того, что проект будет успешным», – подытожила общественница.

По материалам: Громадське радіо

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