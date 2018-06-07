У мировых политиков к Донбассу появился дополнительный интерес, – политолог. Новости

На уровне мировых политиков к вооруженному конфликту на Донбассе появился дополнительный интерес, но главной интригой остается продуктивность встречи глав МИД стран-участниц «Нормандского формата», запланированная на 11 июня в Берлине (Германия). Такое мнение высказала политолог Александра Решмедилова.

«На следующей неделе состоится встреча в "Нормандском формате". Почему она интересна? Была встреча не так давно Трехсторонней контактной группы – крайне непродуктивная: ни общего пресс-брифинга, никаких месседжей, никакой ясности. Даже уже не так миротворцы, как политзаключенные, стали топовой темой. Опять мы слышим тревожную статистику с линии фронта», – говорит она.

По ее словам, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах к Донбассу появился дополнительный интерес на уровне мировых политиков. «Примеры тому Волкер с посещениями, президент Эстонии посетила [Донбасс]. Это говорит о том, что не так с опаской относятся, пытаются визиты какие-то делать, сами собирать информацию, своими глазами что-то видеть, у себя передавать», – считает Решмедилова.

«На самом деле не так-то много организаций, которые мониторят ситуацию [на Донбассе], и кому доверяют на Западе», – добавила она.

Политолог отметила, что главной интригой в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе сейчас остается вопрос, насколько продуктивной будет встреча глав МИД в «Нормандском формате». «Подготовительная работа шла достаточно долго, чтобы она состоялась. Напомню, что встреча в "Нормандском формате" – созвон был в прошлом году, в июле, а встреча еще раньше. Пока это все на паузе. И линия Волкер-Сурков тоже на паузе, потому что сейчас по Суркову много неизвестных», – сказала эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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