Нелегальные доходы – не вопрос соцработников: Эксперт о проверках получателей субсидий. Новости

Социальные работники должны заниматься оказанием помощи населению, а не проверками потенциальных получателей субсидий или переселенцев, но в Украине уникальные критерии для получения государственных выплат. Такое мнение высказал эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко.

«Социальный работник перестал вообще делать абсолютно всю свою работу и занимается только проверками. Сколько домохозяйств он может посетить в течение одного дня для проверки? Напомню, социальные работники – очень бедные граждане, получающие заработную плату, не сильно отличающуюся от минимальной. Если они все это будут делать самостоятельно и за свои деньги, а я нигде не читал и не слышал, что им будут выделяться какие-то средства как минимум на проезд, то в условиях Киева, в лучшем случае, за день можно проверить 2-3 домохозяйства», – говорит он.

По его подсчетам, такие проверки займут несколько месяцев. «При идеальном раскладе те самые 175 домохозяйств будут проверять несколько месяцев, на каждого [социального работника] – 3,5 млн [потенциальных получателей субсидии] на 20 тыс. [социальных работников]. Несколько месяцев займут только проверки, если эти социальные работники больше вообще делать ничего не будут», – отметил Гаврилечко.

«У нас есть Министерство финансов, которое будет что-то проверять. Возвращаемся к конфликту Минфина и Кабинета министров – Минфин устранили от проверок. Кто будет проверять? Чисто технически – как? Полномочий у них нет или есть – пока непонятно. С другой стороны, а что эти полномочия? Ну, проверят ваши движения по счетам, так это и сейчас можно сделать. Наличие 5-летней машины – я вообще не понимаю, что это за критерий. Но это уникальный критерий для Украины», – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что социальные работники должны заниматься оказанием помощи населению, а не проверками. «Вообще-то – получение какой-либо помощи от государства во всем мире рассчитывается, исходя из легального дохода. Если у вас есть нелегальные доходы – это не вопрос органов социального обеспечения. Это вопрос правоохранительных органов. Если вы – мошенник, то вами занимается прокуратура и полиция, а уж никак не социальный инспектор. У каждого – свои полномочия, и каждый должен работать в меру того, что он умеет делать», – считает Гаврилечко.

Как сообщалось ранее, 27 апреля правительство Украины обновило программу предоставления субсидий. По ней, начиная со следующего отопительного сезона, субсидии будут выдаваться живыми деньгами и по новым правилам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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