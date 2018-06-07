Сводка из зоны ООС за 6 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 25 обстрелов украинских позиций, 2 раза – с применением минометов, 2 украинских военнослужащих погибли, 2 – были ранены. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Боевые действия продолжались на отдельных направлениях, преимущественно с применением только стрелкового оружия. Отмечается активизация незаконных вооруженных формирований в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино.

Сегодня, в течение ночи 7 июня, имела признаки обострения ситуация на Луганщине – НВФ 5 раз открывали огонь из минометов калибрами 120 мм и 82 мм вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское.

В «ДНР» утверждают, что «украинские войска за минувшие сутки выпустили по прифронтовым районам ДНР 37 единиц различных боеприпасов. Всего за сутки зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Огонь велся по Горловке, включая поселок Зайцево, а также по Ясиноватой».

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий и Калиново, сел Паньковка, Лозовое и Молодежное. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия».