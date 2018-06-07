На Донетчине лоб в лоб столкнулись два автомобиля (Фото). Новости

На автодороге «Новогродовка-Красный Яр» на Донетчине лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Оба водителя и их пассажиры, получившие телесные повреждения, были госпитализированы. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

6 июня около 10:00 на трассе «Новогродовка-Красный Яр» произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-21099 и ВАЗ-2107. В результате ДТП водители 27 и 60 лет и их пассажиры 29 и 54 лет получили травмами средней тяжести. Карета «скорой помощи» доставила пострадавших в Новогродовскую городскую больницу.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 ч. 1 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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