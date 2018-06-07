Донецкая фильтровальная станция обесточена, – МинВОТ. Новости

6 июня поздно вечером Донецкая фильтровальная станция была обесточена. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«В связи с продолжением боевых действий примерно в 22:00 6 июня была обесточена Донецкая фильтровальная станция», – говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе КП «Компания "Вода Донбасса"», «в настоящее время согласовывается возможность вывоза сменного персонала, который находится на фильтровальной станции двое суток».

Напомним, усилия наблюдателей СММ, направленные на осуществление мониторинга и содействие обеспечению доступа сотрудников КП «Компания "Вода Донбасса"» к ДФС, были прерваны из-за нарушений режима прекращения огня и наличия мин.

Как сообщалось ранее, персонал ДФС был вынужден остаться работать на еще одни сутки в связи с обстрелами в районе ДФС.

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