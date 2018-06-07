Довели: Переселенец готов сесть в тюрьму, чтобы получать пенсию. Новости

Переселенцы, не имеющие постоянного места жительства на подконтрольной Украине территории, не могут оформить пособия и социальные выплаты, т.к. для этого первоначально нужно получить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ), которая привязана к определенному адресу жительства. И человек должен фактически проживать по данному адресу, чтобы он мог пройти соответствующую проверку органов Управления труда и социальной защиты населения (верификацию). О таких случаях в комментариях «Донецким новостям» рассказала менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

Так, к ней, как правозащитнику, обратился мужчина 55 лет, который при этом уже имеет право на получение пенсии. Он воевал добровольцем в зоне АТО на Донбассе, потому какое-то время работал, основная проблема – у него нет постоянного места жительства и он вынужден ночевать в хостелах.

«И он мне говорит: а если я витрину в магазине разобью, на сколько меня посадят? Я ему отвечаю: ни насколько, это административное правонарушение. – А если я ящик пива попытаюсь украсть, меня посадят? – Я говорю: нет, но откуда такие странные вопросы? – Хочу, чтобы меня на три года посадили, что я для этого должен сделать? – А зачем? А он говорит: я же там жить буду, мне пенсию будут платить, а здесь что меня ждет – вот я не найду 100 грн на хостел, и негде будет даже переночевать. То есть человек, у которого изначально были порывы на получение пенсии, сейчас приходит к правозащитникам, чтобы узнать, как ему сесть в тюрьму на 3 года», – рассказала историю из своего опыта Валерия, уточнив, что подобный случай в ее практике пока единичный.

При этом к ней обращалась молодая женщина, которая сама воспитывает ребенка. У них также нет постоянного места жительства, средств на аренду квартиры или комнаты в Киеве не хватает, поэтому мать с ребенком вынуждены ночевать в хостелах. «Она имеет право оформить пособие на ребенка, но этого не делала, т.к. боялась, что если официальные органы узнают, что она живет в хостелах, то у нее заберут ребенка и передадут в детский дом. При этом она сама в состоянии его воспитывать. Женщина приехала в Киев работать, у нее не плохая специальность и работа была, просто не хватало средств на аренду жилья, поэтому они вынуждены были жить в хостелах. Мы отправили их в Черниговскую область, нашли им там дом с дешевой арендой. Да, там работа значительно менее оплачиваемая, но зато дешевое жилье. Т.е. мы помогли человеку сбалансировать возможность проживания (а значит, и возможность регистрации как ВПЛ и получения выплат) и уровня заработка», – рассказала Валерия Вершинина.

Напомним, в Украине лица, осужденные даже по статьям за сепаратизм, за участие в проведении «референдума» в мае 2014 году, за участие в незаконных вооруженных формированиях «Л-ДНР», находясь в украинских тюрьмах, могут оформить себе пенсию и получать выплаты. В тоже время рядовые жители неподконтрольных Украине территорий такой возможности не имеют, также сталкиваются с проблемами переселенцы.

Как сообщалось ранее, с определенными трудностями сталкиваются и переселенцы из Донбасса, которые не имеют постоянного места регистрации (прописки). Данная ситуация актуальна, в частности, для граждан, которые по определенным причинам выписались с прежних мест жительства в городах, которые затем стали неподконтрольными Украине (продавшие жилье, получившие ID-паспорт, студенты, которые на период учебы проживали в общежитиях и пр.). При этом в отношении переселенцев из Крыма данная проблема решена.

Также эксперты отмечали, что справку внутренне перемещенного лица можно получить без наличия прописки на Донбассе.

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