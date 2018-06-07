Политолог допустила появление в Украине линии прямых переговоров с «ДНР» и «ЛНР». Новости

В Украине с подачи оппозиции может появиться новая линия переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе – прямые переговоры с «ДНР» и «ЛНР». Такое мнение высказала политолог Александра Решмедилова.

«Появляется дополнительная информация о том, что "Оппозиционный блок" в лице Юрия Бойко заявили, что они готовы к прямым переговорам с неподконтрольными территориями, с самопровозглашенными "республиками". Во-первых, это непопулярное решение на сегодняшний момент с линией власти, которая с одной стороны кричит, что они категорически против прямых переговоров, но совершенно забывают, что Минские соглашения, от которых мы отталкиваемся, имеют подписи тех, с кем они переговоры не ведут. И "Нормандский формат" страхует эти Минские соглашения», – говорит она.

«Может сложиться так, что из-за всей этой непродуктивной конфигурации: Волкер-Сурков – пауза, Трехсторонняя контактная группа непродуктивна, не понятно, что будет с "Нормандским форматом", и тут может из всех стечений обстоятельств появиться дополнительная линия коммуникации – принципиально новая. Посмотрим – получится или не получится», – продолжила Решмедилова.

По ее словам, оппозиция таким образом пытается вернуть свои политические позиции на Донбассе. «Еще нужно посмотреть, насколько там (в "ДНР" и "ЛНР", – ред.) воспринимают это заявление. Найдет ли оно отклик. Это же должна быть коммуникация с двух сторон», – сказала политолог.

Она также отмечала, что в последнее время на уровне мировых политиков к вооруженному конфликту на Донбассе появился дополнительный интерес, но главной интригой остается продуктивность встречи глав МИД стран-участниц «Нормандского формата», которая запланирована на 11 июня.

Как сообщалось ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука, комментируя заявление сопредседателя «Оппозиционного блока» Юрия Бойко о необходимости прямых переговоров официального Киева с представителями «ДНР» и «ЛНР», заявил, что в этом случае конфликт на Донбассе будет заморожен и превратится во второе Приднестровье. Он также считает, что Минские соглашения не работают и их пункты нужно пересмотреть, а для этого необходим формат «Минск-3», в котором стороны переговоров должны попытаться устранить существующие ныне противоречия.

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