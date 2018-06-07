В Авдеевке женщина сдала полицейским боеприпасы (Фото). Новости

38-летняя жительница Авдеевки (Донецкая обл.) сдала в полицию найденные боеприпасы. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.
6 июня к сотрудникам патрульной полиции в Авдеевке подошла женщина, которая сообщила о том, что знает место, где находятся боеприпасы. В кустах на одной из улиц города полицейскими были выявлены 6 боеприпасов ОГМ-К калибром 40 мм. При общении с правоохранителями, местная жительница рассказала, что нашла боеприпасы еще в 2015 году в соседнем населенном пункте и оставила у себя без определенной цели. Впоследствии поняла, что они могут нанести вред и решила сообщить об опасной находке полицейским.
Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.
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