В отеле в Одесской области транслировали телеканалы «Л-ДНР» (Фото) . Новости

В Затоке (Белгород-Днестровский р-н, Одесская обл.) транслировали телеканалы «Л-ДНР». Об этом на своей странице в Facebook 6 июня рассказала экс-заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская.

«Приезжайте в Затоку Одесской области, посмотрите "Новороссию" и "Оплот"! Сразу в отеле, недалеко от моря, в 900 км от Донецка и 1200 от страны-оккупанта. И это не приграничный район в ПМР (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика – ред.)», – написала Бобровская, обращаясь к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания в целом и к Сергею Костинскому в частности.

«Министерство информационной политики Украины и Служба безопасности Украины – не говорите, что не знали», – добавила она.

Кроме того, экс-чиновница высказала благодарность за оперативность правоохранительным органам, которые приехали и работали на месте.

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