Чем сотрудничать? В соцсетях обсуждают «договор о сотрудничестве» между «ЛНР» и Южной Осетией. Новости

В «ЛНР» заявили, что «торгово-промышленные палаты ЛНР и Южной Осетии (частично признанное государство – ред.) подписали соглашение о сотрудничестве». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «Луганской народной республике» утверждают, что «подписанный документ поспособствует дальнейшему развитию торгово-экономических связей и увеличению товарооборота между республиками, тем самым предоставит возможность расширения рынков сбыта готовой продукции, упростит процедуру перемещения товаров, произведенных в ЛНР и Южной Осетии».

Эту новость, распространенную на местных интернет-ресурсах, обсуждают местные жители в соцсетях. Люди не уверены в необходимости подобных «договоров»:

Максим: «Чем сотрудничать, мандарины и так были»;

Андрей: «Страна, у которой не за что покупать, подписала соглашение со страной, у которой нечего продавать, аха… Мне интересно, когда все закончится, а не пыль в глаза, которую они пускают… Какие-то ненужные договоры подписывают»;

Александр: «Интересно, какая промышленность в Ю. Осетии – минеральная вода в обмен на уголь?»;

«Рухля»: «Договорился нищий с бедным».

Есть и те, кто считают новость хорошей:

Юрий: «Южная Осетия признана РФ, это торговое окно для Л-ДНР, которые в блокаде»;

Владимир: «Хорошая новость».

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