Транш МВФ и курс валют: Эксперт рассказал, что будет с ценами. Новости

Украина вполне может обойтись без очередного транша Международного валютного фонда (МВФ), который сейчас так рьяно пытаются получить украинские власти, и который повлияет на курс валют в стране. Об этом заявил эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко.

«До августа ситуация с гривной будет достаточно стабильной, а вот цены будут продолжать расти. Всегда есть, куда развиваться. Ухудшение и улучшение ситуации – это всего-навсего две точки на одной прямой», – сказал он.

По его мнению, Украина проживет без очередного транша МВФ «без проблем». «На самом деле напомню: любое обращение за средствами МВФ влекло за собой падение гривны. Именно так – сначала привлекаем средства МВФ, а потом гривна падает», – заявил Гаврилечко.

Он отметил, что кредитный средства и курс валют связаны напрямую. «Привлечение средств МВФ – это перевод частных долгов в государственные. Схема простейшая до невозможности. Государство берет ресурсы у МВФ, здесь, внутри страны, они через Нацбанк проходят несколько специфических моментов, попадают на внутренний валютный рынок, выкупаются компаниями и выводятся за границу», – разъяснил эксперт.

«В итоге – вместо реальных долларов, евро или любой другой валюты мы получаем в золотовалютных резервах некие обязательства, на которые ничего не купишь, а деньги отсюда вывелись, вывелись частными каналами. Государственный долг увеличился, соответственно, гривна девальвировала», – подытожил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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