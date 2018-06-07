Амнистия, коллаборанты и компромиссы: Аваков о плане деоккупации Донбасса. Новости

В МВД Украины разработали стратегию возвращения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей под украинскую юрисдикцию, которая не противоречит плану о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс. Об этом сегодня, 7 июня, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Вариант, стратегия, которая разработана в МВД, и мы предлагаем, не противоречит плану о миротворцах президента Порошенко, а дает один из вариантов развития этой ситуации, на наш взгляд, совершенно конкретный», – сказал он.

«Вместе с действиями парламента – принятием закона об амнистии, коллаборантах и других законодательных актов, а также поступательному движению всего украинского общество по определению меры компромисса при деоккупации Донбасса, при честном разговоре с людьми, когда мы говорим о всех сложностях и обо всех нюансах этого переходного периода, думаю, что мы можем достичь вопросов деоккупации Донбасса в ближайшее время», – заявил Аваков.

Глава МВД Украины отмечал, что возвращение Донбасса должно проходить постепенно – путем установления украинской власти и проведения выборов последовательно в каждом освобожденном населенном пункте. Аваков также уверен, что для такой операции не надо будет привлекать 40 тыс. миротворцев ООН, а достаточно будет 2 тыс. правоохранителей.

По его мнению, деоккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей и возвращение в юридическое поле Украины населения этих территорий неизбежно поставит перед украинским обществом и государством вопрос о коллаборационизме.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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