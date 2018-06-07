Народ хамства с закрытием города на сутки не понял: В «ДНР» «силовики» проводили облаву. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины «силовики» проводили облаву, при этом город был закрыт на сутки. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

«Как мило и ненавязчиво, под гашеные марки, радугу и прочие ла-ла-ла и бла-ла-ла прошла вчера очередная облава в Ларино (пгт, административно подчинен Буденновскому районному совету города Донецка – ред.). Говорят, народ хамства с закрытием города на сутки не понял, пытался прорваться через блокпосты, была стрельба. Хотя – наверняка все врут, сволочи. Ведь еще с предыдущей облавы в Моспино все уже знаю, что вежливые сотрудники МГБ в 4 часа утра ногами в дверь не тарабанят, а смиренно просят открыть, предъявляют удостоверение, и грубо не нарушают конституцию ДНР путем вульгарного переписывания номеров из телефона, емейлов и аккаунтов», – пишет Иван.

Местные жители возмущены подобными действиями. «Капец. Я думала, что они уже "перебесились", а шмон продолжается», – пишет Елена.

Также пользователи в соцсетях отмечают, что такие действия «МГБ ДНР» – это обычный «шмон»:

Санта: «Жуть какая.. Опять укрДРГ ловят?»;

Иван: «Да они их и раньше не ловили. Просто банальный шмон»;

Санта: «Да я с сарказмом. Смысл этого действия непонятен».

Напомним, 11 декабря въезд и выезд в неподконтрольный город Моспино под Донецком был перекрыт. 12 декабря «силовики ДНР» отчитались об «улове».

Читайте также: