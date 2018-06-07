В Украине приняли закон о Высшем антикоррупционном суде. Новости

В Верховной Раде Украины приняли закон №7440 «О Высшем антикоррупционном суде». Как передает корреспондент «Донецких новостей» за соответствующий законопроект, автором которого является президент Украины Петр Порошенко, сегодня, 7 июня, проголосовали 315 народных депутатов.

«Сегодня мы завершили формирование антикоррупционной инфраструктуры. И я хочу акцентировать на решительности действий украинской власти в борьбе с коррупцией, потому что ни в одной стране мира не существует настолько решительных законодательных актов, которые приняты этим парламентом и подписаны мной», – заявил присутствующий при голосовании в парламенте глава государства.

«Антикоррупционный суд с таким уровнем независимости, с таким уровнем защиты, с таким, я надеюсь, уровнем эффективности мы должны создать как можно быстрее», – сказал Порошенко.

Он также обратился к правительству и Министерству финансов Украины по поводу открытия финансирования для создания Высшего антикоррупционного суда.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №7440, в мировом Индексе восприятия коррупции в 2016 году Украина получила 29 баллов из 100 возможных, заняв 131 место из 176 стран. «Как отмечается международными экспертами в сфере противодействия коррупции, "разочарование в способности традиционного механизма правосудия должным образом бороться с коррупцией побуждает многие страны создавать специализированные антикоррупционные учреждения. Наиболее распространенным аргументом в пользу создания специализированных антикоррупционных судов является потребность в более эффективном и быстром рассмотрении дел о коррупции, и связанная с ней потребность подать сигнал национальной и международной общественности о том, что страна начала серьезную борьбу с коррупцией"», – говорится в документе.