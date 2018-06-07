В «ЛНР» заявили об обстреле автобуса: 6 человек ранены. Новости

В «ЛНР» заявили об обстреле автобуса в Голубовском (Попаснянский р-н), 6 пассажиров ранены. Об этом сегодня, 7 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

Сообщается, что поселок Голубовское был обстрелян из минометов, ранения получили 6 пассажиров маршрутного автобуса. «7 июня 2018 года в 10:30 в результате минометного обстрела (калибром 82 мм) населенного пункта Голубовское в районе улицы Первомайская получили ранения различной степени тяжести 6 пассажиров маршрутного автобуса», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» также заявили, что пострадавшие доставлены в Кировскую городскую больницу, кроме того, обвинили в обстреле ВСУ.