Будем продолжать: Путин пообещал помощь «Л-ДНР». Новости

Россия продолжит оказывать помощь «ДНР» и «ЛНР». Об этом сегодня, 7 июня, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Прямой линии, которую транслировали российские телеканалы.

«Советник главы ДНР», российский писатель Захар Прилепин задал Путину вопрос о том, как президент РФ может прокомментировать возможность наступления ВСУ во время Чемпионата мира по футболу.

«Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом», – утверждает Путин.

«Мы видим, что там происходит... (на территориях Донбасса, неподконтрольных украинским властям – ред.). Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь, и будем делать это дальше. Но то, что происходит в целом вокруг этих территорий – это печально. Но это, кстати, говорит и о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему», – добавил президент РФ.

Также он отметил, что «Украине просто не нужны избиратели с этих территорий, потому что ясно, что за действующую власть они никогда не проголосуют».

При этом Путин подчеркнул, что конечная цель для украинских властей – это восстановление территориальной целостности страны. «Посмотрим, как будет ситуация развиваться. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы она была разрешена в рамках Минского процесса и Минских договоренностей», – заявил президент России.

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