Окопы, мусор, заросли: Житель донецка побывал под Путиловским мостом (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Алексей Гришанов побывал под Путиловским мостом, расположенном в Киевском районе города, и от которого начинается зона боевых действий. Данный мост является подъездным путем к Донецкому аэропорту. О своей поездке он рассказал в своем видеоблоге.

Алексей отметил, что чтобы попасть в данное место он прошел один блокпост «ДНР», а потом пробираться через заросли.

«Дальше я не пойду, потому что опасно – у меня нет ни каски, ни бронежилета. Вот я сейчас здесь стою, и слышу разрывы, по звуку – миномет. Но я эти звуки снимать не стал, потому что у меня тогда будут проблемы. По этому мосту уже никто не ездит, только военные. С него уже виден Донецкий аэропорт», – прокомментировал дончанин.

Отметим, что Путиловского путепровода в части, где проходит транспортная развязка (ул. Взлетная), был взорван в 2014 году. Гришанов же побывал у сохранившейся части моста (Киевский проспект).

Подписчики Гришанова комментируют увиденное:

«Carlo Vitullo»: «У меня есть видео, как я возле этого моста (заснял 26 мая 2014 г.), а мне и моим знакомым кричат "даем вам 15 секунд для того, чтобы вы отсюда ушли, или открываем огонь на поражение"»;

«К. И.»: «Зачем ты там лазишь? На мину наступишь и не найдут запчастей».

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