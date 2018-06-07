Проблемы выплат Донбассу: В Украине даже осужденные за сепаратизм получают пенсии. Новости

В Украине лица, осужденные даже по статьям за сепаратизм, за участие в проведении «референдума» в мае 2014 году, за участие в незаконных вооруженных формированиях «Л-ДНР», находясь в украинских тюрьмах, могут оформить себе пенсию и получать выплаты. При этом обычные граждане, проживающие на неподконтрольной Украине территории Донбасса, не могут реализовать свое право на пенсию. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала эксперт Украинского института по вопросам прав человека Жанна Лукьяненко (на фото слева).

Осужденного, находящегося в местах лишения свободы, пенсии лишить не могут, а за совершенное им преступление он несет уже наказание в иной форме. «Человек, лишенный свободы, согласно законодательству, может обратиться к администрации пенитенциарного учреждения с требованием пригласить специалиста Пенсионного форда и оформить пенсию. И не важно, по какой статье ты осужден – за терроризм, сепаратизм и иные преступления против государства. Мы все одно обязаны платить им пенсии», – отметила Жанна Лукьяненко.

Эксперт подчеркнула, что в Украине действует персональная, а не коллективная ответственность за совершенные преступления. В этой связи осуждать огульно жителей неподконтрольных территорий в терроризме, сепаратизме, не любви к Украине и пр. и на основании этого не платить им пенсии нельзя.

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