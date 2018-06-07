Программа «Доступное жилье»: Разъяснение нового постановления. Новости

Постановление Министерства регионального развития и ЖКХ с учетом изменений в программе «Доступное жилье» отправлено в профильные министерства для согласования. Об этом сегодня, 7 июня, на своей странице в Facebook сообщил руководитель Общественной организации «Всеукраинская ассоциация переселенцев Украины» Руслан Калинин.

«Как и обещал, кратко разъясню нюансы нового постановления Минрегиона по программе "Доступное жилье". Не буду подробно описывать суть программы и правила, которые действовали в 2017 году. Остановлюсь лишь на более важных моментах и нововведениях», – написал он.

По мнению Руслана Калинина, важные моменты и нововведения в программе «Доступное жилье» следующие:

Несмотря на опасения переселенцев, в постановлении оставили возможность взять ипотеку под 7% кредитную ставку, но для реализации этой возможности требуется существенное дофинансирование программы;

Допустимая граничная величина за квадратный метр: стоимость 1 кв. м общей площади жилья, что используется при расчете объема государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья не должна превышать предельную стоимость. Предельная стоимость 1 кв. м общей площади жилья для г. Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова не может превышать опосредованной стоимости, которая определяется Минрегионом соответствии с Порядком определения и применения показателей опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины, утвержденного приказом Госстроя от 27 сентября 2005 г. №174, увеличенную в 1,75 раза, для городов – областных центров, а также городов областного значения с населением свыше 300 тыс. человек – 1,5 раза, для городов областного значения с населением от 100 тыс. до 300 тыс. – 1,25 раза, для других населенных пунктов – опосредованную стоимость в соответствующей области.

Главное нововведение – переселенцы сами выбирают жилье для покупки. При этом нужно соблюсти требования программы и предоставить соответствующие документы на застройщика;

Участвуют только первичный рынок, как это было и в прошлом году;

Остался пункт о возможности участвовать в программе, даже если есть жилье на подконтрольной Украине территории. Но площадь жилья не должна превышать 13,65 кв. м на каждого члена семьи;

Среднемесячный доход всех членов семьи, участвовавших в программе, не должен превышать 3-х кратной средней заработной платы по региону. По ссылке вы можете посмотреть показатели по вашему региону на сайте Министерства финансов.

Принимать участие в программе возможно только в той области, в которой лицо официально зарегистрировано как переселенец;

Несмотря на опасения переселенцев, в постановлении не определена особая роль банков, которые могут собирать документы совместно с Госмолодежьжилье. Таким образом, сбор документов будет осуществляться по старой процедуре, и действующая очередь сохранится;

Закреплена возможность государственным банкам предоставлять кредит переселенцам на остальные 50% под ставку не более ставки Нацбанка +2%. Пока только «Укргазбанк» согласился на такие условия. Сложно сказать, как механизм будет работать на практике;

Очередность внесения денег. После заключения договора на обслуживание средств переселенец вносит свою половину средств в сроки, определенные договором. Только после этого свою половину перечисляет Государственная казначейская служба;

Переселенец не имеет права продать квартиру в течении 3-х лет.

«Данное постановление отправлено в профильные министерства для согласования: Минфин, Минэкономразвития, Минсоцполитики и МинВОТ. Далее – утверждение Кабмина. Наша Ассоциация уже начала работу с этими министерствами с целью значительно ускорить процесс согласования. При оперативной работе процедура займет около месяца. Буду держать вас в курсе», – сообщил Калинин.

«Также мы подали предложения в Минсоцполитики внести правку о невозможности продать квартиру. Необходимо рассматривать различные ситуации, в том числе срочную продажу квартиры по семейным или каким-либо другим обстоятельствам. Мы предлагаем оставить такую возможность, однако при этом переселенец должен вернуть ту часть денег, которую заплатило государство. Таким образом, будут покупать квартиры именно те, кто собирается в них жить. А не те, кто собирается на этом зарабатывать», – добавил он.

Как сообщалось ранее, очередь желающих участвовать в программе «Доступное жилье» продолжает расти. На сегодняшний день более 5,5 тыс. семей зарегистрировались для участия в этой программе.

Напомним, в Госбюджете-2018 на программу «Доступное жилье» выделено 100 млн грн. По подсчетам экспертов Всеукраинской ассоциации переселенцев, это способно обеспечить жильем примерно 350 семей.

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