Ситуация в пунктах пропуска днем 7 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 7 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Андрей: «13:29. В Майорке просто жесть. Машин 60-70, но за 2 часа движения 0. И льготы машин 40».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виктор: «11:09. Час назад. Новотроицкое и "Перлына" – пусто везде. Еленовка на въезд – текущая очередь 5-6 машин. На выезд – около 40 льготы и основная начинает уходить за поворот. Движения практически нет, а подъезжает народ активно»;

Максим: «12:09. Еленовка в Волноваху. Основная до поворота, льготы вообще нет»;

Карина: «14:32. В Новотроицке к 12:00 в сторону Донецка было полнавеса пеших. Машины – сразу на проверку. На "Перлыне" в сторону Донецка никого не было, а в сторону Мариуполя было много людей»;

«Житель Донбасса»: «14:37. В Еленовке в Волноваху 80 машин, 15 льготы, пеших 1 бус. В Донецк аншлаг до ларька и в два ряда, пеших 3 буса».

КПВВ «Станица Луганская»:

Алекс: «7 июня 11 часов КПП Украина в Луганск – пусто, в Станицу – 5 пролетов. КПП ЛНР – пусто в обе стороны».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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