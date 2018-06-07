В «ЛНР» рассказали о состоянии пострадавших при обстреле автобуса (Фото). Новости

В «ЛНР» рассказали о состоянии раненых при обстреле автобуса в поселке Голубовское (Попаснянский р-н). Об этом сегодня, 7 июня, сообщают местные интернет-ресурсы.

Помощь мирным жителям, получившим ранения в результате обстрела автобуса в поселке Голубовское, оказывали медики Кировска.

«Всем пострадавшим от обстрела ВСУ в Кировской городской больнице уже оказана соответствующая медицинская помощь. Их жизни в настоящий момент уже ничего не угрожает», – уверяют в «ЛНР».

Также в «республике» рассказали, что обстрелу подвергся маршрутный автобус – микроавтобус марки «Газель», который вез пассажиров из Кадиевки (до переим.: Стаханов).

В соцсетях появилось фото, как утверждается в одном из местных пабликов, обстрелянного сегодня автобуса.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» заявили об обстреле автобуса в Голубовском: 6 пассажиров были ранены.

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