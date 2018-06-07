«Большая сделка» по Донбассу: Аналитик о паузе в «Нормандском формате». Новости

Пауза в переговорах лидеров стран-участниц «Нормандского формата» по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе была связана с тем, что США не выполняли свои обязательства в рамках «большой сделки» с Россией. Об этом рассказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

«Что мы увидели в начале года: Россия выполнила свои обязательства (по "большой сделке" с США), Северная Корея начала великий дрейф на дружбу сначала с Южной Кореей, потом на переговоры с Соединенными Штатами, потом согласовали встречу с Трампом, потом Корея торжественно закрывала ядерный полигон, но… Что происходило с другой стороны? А с другой стороны не происходило ничего», – говорит он.

«Трамп встречался и с Меркель, и с Макроном. Понятно, что он там говорил там о вводе миротворцев на Донбасс, но, по сути, ничего не продвигалось – никакой встречи Нормандской четверки. США перестали выполнять свои обязательства, процесс завис. Была какая-то имитация действий: Порошенко встречался с представителями разных государств, обговаривал формат миссии [ООН], встречался с Меркель и Макроном, также обговаривал план Расмуссена – план Трампа-Путина. Но ничего реально не продвигалось», – продолжил Корнейчук.

По его словам, в России, не дождавшись выполнения обязательств Америки по «большой сделке», дали сигнал Корее «притормозить большую любовь к Соединенным Штатам». «После этого мы увидели заявление КНДР о том, что встреча с Трампом может не состояться. Когда Трамп понял, что встреча может не состояться, Штаты начали пытаться сохранить лицо и рассказывать, что это по инициативе Трампа встреча может не состояться и вообще Вашингтон что-то не устраивает», – отметил аналитик.

«Потом, видно, поговорили и процесс опять пошел вперед, потому что состоялся первый телефонный разговор Помпео и Лаврова. Русские сидели и ждали, когда США начнут движение по выполнению своих обязательств. Штаты начали. Состоялся телефонный разговор, где тема Украины была ключевой. После этого Лавров сразу поехал в Пхеньян и встретился с Ким Чен Ыном, и уже точно все сказали – встреча в Сингапуре (лидеров КНДР и США, – прим.) будет, никаких проблем. И к этой встрече привязали встречу министров "Нормандской четверки"», – добавил он.

Эксперт также заявлял, что внешняя политика и непредсказуемость поведения президента США Дональда Трампа нервируют президента Российской Федерации Владимира Путина и ставят под угрозу выполнение «большой сделки», в которой одна из договоренностей сторон – урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

Дмитрий Корнейчук считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин уже пошел на уступки по Донбассу, когда со стороны РФ была внесена в Совет безопасности ООН резолюция по введению миротворческого контингента, остальное – это нюансы выполнения «большой сделки» с США.

Аналитик также рассказал, почему Америка будет настаивать на предоставлении особого статуса Донбассу. Дмитрий Корнейчук также убежден, что «большая сделка» США и России продолжает реализовываться, именно в рамках контроля выполнения договоренностей двух стран спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер посетил Донбасс, где передал через СМИ два важных сигнала – Киеву и Москве.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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