Встреча глав МИД в «Нормандском формате»: Аналитик сделал прогноз. Новости

На предстоящей встрече глав МИД стран-участниц «Нормандского формата», которая запланирована на 11 июня, не будут приняты какие-то судьбоносные решения по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, комментируя ход выполнения «большой сделки» между США и Россией, в которой Донбасс играет ключевую роль.

«"Большая сделка" снова начала продвигаться, но она опять продвигается мелкими шажками. США выполняют свои обязательства – встречаются главы МИД "Нормандской четверки", вроде как, там должны согласовать решение, которое вынесут на встречу лидеров "Нормандской четверки" по принятию плана Расмуссена. Потому что план по миротворцам должны сначала согласовать в "Нормандском формате", а после этого уже вынесут на согласование в Совбезе ООН. И сразу же Россия выполняет свои обязательства – встречаются Ким Чен Ын с Трампом», – рассказал он.

«Но. Поскольку стороны друг другу не доверяют, то никаких судьбоносных решений я на этом саммите не жду. Там будет согласовано какое-то движение вперед, потому что Соединенные Штаты должны выполнить свои обязательства по вводу миротворцев [на Донбасс]», – считает Корнейчук.

По его мнению, пауза в переговорах лидеров стран-участниц «Нормандского формата» по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе была связана с тем, что США не выполняли свои обязательства в рамках «большой сделки» с Россией.

Он также заявлял, что внешняя политика и непредсказуемость поведения президента США Дональда Трампа нервируют президента Российской Федерации Владимира Путина и ставят под угрозу выполнение «большой сделки», в которой одна из договоренностей сторон – урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: