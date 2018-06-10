Каких действий политиков ожидают украинцы от выборов-2019 (Инфографика). Новости

В украинском обществе заканчивается ресурс времени ожидания улучшений социальной ситуации в стране, и от политиков после выборов в 2019 году более 44% респондентов ожидают решительных действий и быстрых реформ. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе презентации опроса «Социально-политическая ситуация в Украине* на пресс-конференции в Киеве рассказал доктор социологических наук и исполнительный директор Центра социальных и маркетинговых исследований «Socis» Александр Стегний.

Согласно опросу, более 44% респондентов считают, что для улучшения ситуации в стране и повышения качества жизни населения властям необходимо действовать решительно и достаточно быстро реформировать проблемные сферы. На кардинальные, практически революционные действия властей в большинстве сферах общества указали 27% опрошенных. С решением наиболее острых проблем постепенно согласны 24,7% респондентов.

«Очень интересная вещь касательно улучшения ситуации в стране. Уже все устали от тех разговоров, что надо реформы проводить. Реформирование ради реформирования, безусловно, нет. В данном смысле интересно другое: уровень ожиданий – этот ресурс времени понемногу заканчивается, и людей, что полностью логично, сейчас интересует конечный результат», – прокомментировал Стегний.

Как сообщалось ранее, на первом месте проблем украинцев, которые власти по мнению общественности должны решить немедленно, находится военный конфликт на Донбассе, так считает более половины населения (52%). В тройку наиболее значимых проблем также попали низкие зарплаты и пенсии (35,6%) и рост цен и инфляция (32%).

*Сроки проведения исследования: 11-22 мая 2018 г. Метод сбора первичной социологической информации – стандартизированное интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Опрос проводился по всей территории Украины, в т. ч. в г. Киеве. Результаты опроса являются репрезентативными по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет) и тип поселения (город / село). Всего было опрошено 3000 респондентов в 10 регионах Украины, по 300 человек в каждом. Средняя продолжительность одного интервью составила 24 минуты.

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