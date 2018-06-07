Зона обстрелов в Донецке: Как выглядит сегодня район разрушенного ДАПа и Метро (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке северная часть города, которая находится в зоне постоянных обстрелов, по-прежнему находится в разрушенном состоянии.

В Сети появились фото автора Димы Ягодкина.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинской власти Донецке на Ново-Игнатьевском кладбище, расположенном возле Свято-Иверского женского монастыря, который находится в зоне постоянных обстрелов в районе разрушенного ДАПа, памятники и надгробия продолжают разрушаться.

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