Зона обстрелов в Донецке: Как выглядит сегодня район разрушенного ДАПа и Метро (Фото). Новости

Зона обстрелов в Донецке: Как выглядит сегодня район разрушенного ДАПа и Метро (Фото)

07.06.18 17:32dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

В неподконтрольном украинской власти Донецке северная часть города, которая находится в зоне постоянных обстрелов, по-прежнему находится в разрушенном состоянии.

В Сети появились фото автора Димы Ягодкина.

Ранее сообщалось, что в неподконтрольном украинской власти Донецке на Ново-Игнатьевском кладбище, расположенном возле Свято-Иверского женского монастыря, который находится в зоне постоянных обстрелов в районе разрушенного ДАПа, памятники и надгробия продолжают разрушаться.

 

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