Пиво, чай и пустота: Как поезд «Донбасс» возит из «ДНР» в Россию (Фото). Новости

Жители неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области при поездках в Россию пользуются пассажирским поездом, следующим из неподконтрольной Ясиноватой до российского таможенного пункта пропуска «Успенка» (Ростовская обл.).

Как рассказали пассажиры «Донецким новостям», поезд следует до пункта пропуска железнодорожного сообщения «Квашино-Успенская» (Амросиевский район, неподконтрольная часть Донецкой обл.). На российскую территорию он не заезжает. В Квашино пассажиры переходят границу и пересаживаются на российскую электричку «Успенская – Ростов».

Примечательно, что в «ДНР» используется состав знаменитого скоростного фирменного поезда «Донбасс», который в довоенный период следовал сообщением «Донецк – Киев – Донецк». На месте, где ранее на вагонах располагался герб Украины, сейчас нарисован флаг «республики». Хотя занавески на окнах до сих пор имеют украиноязычный вариант надписи – «Донецьк» и украинский логотип «Донецької залізниці».

Несмотря на то, что состав поезда – всего три вагона, по словам пассажиров, а также по их фото, наполняемость может быть до 5 человек в вагоне. При этом в «минтрансе ДНР» отчитываются, что средняя наполняемость данного поезда – 50-70%.

Кстати, по словам пассажиров, в поезде «Ясиноватая – Квашино» кроме традиционных чая и кофе продают также пиво.

График движения поезда – один раз в день. Отправление из Ясиноватой – в 8:07, прибытие в Квашино – в 11:30, примерно час идет на таможенный досмотр. На российской стороне ожидает электричка «Успенская – Ростов», время в пути до Ростова – 3,5 часа. Итого путь из Ясиноватой в Ростов занимает 8 часов.

Суммарная стоимость проезда «Ясиноватая – Ростов» – 265 руб. (112 грн по курсу валют в «ДНР»):

«Ясиноватая – Квашино» – 55 руб. (23 грн);

«Успенская – Ростов» – 210 руб. (89 грн).

А если пользоваться услугами маршруток, то поездка в тот же Ростов-на-Дону обойдется – 600-900 руб. (253-380 грн), но время пути примерно 4 часа.

Как сообщалось ранее, в неподконтрольном Донецке железнодорожное сообщение отсутствует из-за взорванных в 2014 году путей и моста под Ясиноватой. Электрички и поезда курсируют в обход данного города. Правда сейчас ведутся ремонтные работы и «власти ДНР» обещают запустить железнодорожное сообщение и в Донецке.

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