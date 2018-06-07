Под крышей: Российские компании зарабатывают в «ЛНР» на курятине. Новости

Компании из России, которые поставляют в «ЛНР» курятину, завышают стоимость, несмотря на действующие предельные максимальные местные цены. Об этом пишут пользователи соцсетей.

«Если коротко, то "братским" российским фирмам, а именно: ООО "ЛИСКо Бройлер" и Группа агропредприятий "Ресурс", которые монополизировали поставки курятины в ЛНР, просто нас@ать на "ЛНРовские" законы, которые нацелены на поддержку малоимущих граждан. Суть в том, что в ЛНР установлена максимально возможная цена на куриное мясо, не более – 107 рублей за кило. Однако указанные оптовики завозят кур по цене, уже превышающий указанный максимум», – пишут пользователи.

В результате Чернухинская птицефабрика вообще прекратила поставку мяса кур, и цены, как следствие, поползли вверх.

«Проблема также в том, что контролирующие органы "предъявляют" ценовые критерии к розничным торговцам, а российские фирмачи остаются вне правового поля "ЛНР" и под крышей руководства "республики"», – говорится в сообщении.

В комментариях луганчане пишут: