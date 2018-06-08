Ждут, что я умру скоро: Беженцы из Донбасса 4 года не могут получить в России пенсии (Фото). Новости

В городе Белая Калитва (РФ, Ростовская обл.) в приюте «Матронин дом» проживают, в том числе, пожилые беженцы из Донбасса, основная проблема которых – им уже 4 года в России не могут оформить пенсию. Об истории двух беженок говорится в репортаже российского агентства «РИА Новости».

95-летняя Раиса Шувар – ветеран Второй мировой войны, участница Парада Победы 1945 года. До лета 2014 года пенсионерка жила в Луганске, всю жизнь проработала на шахте.

С началом боевых действий в родном городе Раиса Александровна выехала в Миллерово – небольшой город Ростовской области, где она родилась. Успела пожить в ангаре, где размещали беженцев, в ресторане и детском лагере. Людей, уехавших от войны, было настолько много, что селили везде.

Сейчас она живет приюте «Матронин дом». «Вернуться домой я не могу – боюсь. Война до сих пор. Слабое у меня здоровье, да и не на что», – рассказывает Раиса Шувар.

Она добавила, что уже 4 года не получает в России пенсию, документы поданы, но процесс затянулся на годы. «Не оформляют мне документы, а ведь все в порядке», – протягивает она ветеранское удостоверение, трудовую книжку, паспорт.

Соседка Раисы Александровны по комнате – 82-летняя Елена Тимофеева. Изначально она жила в России – 30 лет отработала в Северодвинске: сначала арматурщицей, потом учетчицей. Получила пенсию в 132 рубля, и уехала в Украину ухаживать за больной матерью – в поселок Гранитное (Волновахский район, Донецкая обл., сейчас – подконтрольная Украине территория). Так здесь и оставалась до 2014 года. Гранитное ни раз попадало под обстрелы.

«Никуда не думала ехать до этого. А в январе [2015 года] в мой огород попало три огромных снаряда. Три ямы было, сосед спустился туда с головой. Топила печь день и ночь, спала в пальто и сапогах – зима. Деньги потратила на продукты и уголь. Месяц ждала, когда пенсию дадут», – вспоминает Елена Тимофеева.

Дождавшись украинскую пенсию, она направилась в «ДНР», а оттуда – в Россию. Но при этом уже почти 3,5 года женщина не получает российскую пенсию. «Документы я все подала на рассмотрение, а ответа нет – видимо, ждут, что я умру скоро. Пенсию из-за этих бумаг не могу получить. А я ведь за всю жизнь ни разу на работу не опоздала», – рассказывает Елена Тимофеева, отработавшая всю жизнь в РФ.

Как сообщалось ранее, несмотря на признание России страной-агрессором, несмотря на вооруженный конфликт на Донбассе между Украиной и Россией продолжает действовать двустороннее соглашение. Согласно ему, как граждане Украины, так и граждане России могут получать пенсии на территории одной из этих стран, но государства не оплачивают двойную пенсию (когда человек получает выплаты и в России, и в Украине). В частности, по данному соглашению получают российские пенсии жители аннексированного Крыма. А в связи с трудностями для жителей Донбасса реализовать свое право на пенсию в Украине, они также выезжают в Россию и используют вариант получения выплат в соседней стране.

С 1 января 2017 года в России начали закрывать пункты временного размещения для беженцев из Луганской и Донецкой областей Украины.

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