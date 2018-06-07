Донецк – это Украина: В неподконтрольном Донецке водрузили флаг Украины (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке сегодня, 7 июня, неизвестные патриоты водрузили флаг Украины. Об этом пишет выехавший из Донецка активист ГО «ІЦ Майдан-Моніторинг» Виталий Овчаренко.

«Сегодня в Донецке на пересечении проспектов Мира и 75 летия ФК Шахтер, неизвестные патриоты вывесили флаг Украины, до отеля "Виктория" (где живут российские оккупанты) – 200 метров. К "Донбасс – Арене" – 500 метров! Дончане акцентируют и Европе, и миру, и России: "Донецк – это Украина"», – пишет Овчаренко

Напомним, что общественники на воздушных шарах отправили две посылки с открытками и раздающимся из колонки гимном Украины в Донецк.

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