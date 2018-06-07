Донецк – это Украина: В неподконтрольном Донецке водрузили флаг Украины (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке сегодня, 7 июня, неизвестные патриоты водрузили флаг Украины. Об этом пишет выехавший из Донецка активист ГО «ІЦ Майдан-Моніторинг» Виталий Овчаренко.
«Сегодня в Донецке на пересечении проспектов Мира и 75 летия ФК Шахтер, неизвестные патриоты вывесили флаг Украины, до отеля "Виктория" (где живут российские оккупанты) – 200 метров. К "Донбасс – Арене" – 500 метров! Дончане акцентируют и Европе, и миру, и России: "Донецк – это Украина"», – пишет Овчаренко
Напомним, что общественники на воздушных шарах отправили две посылки с открытками и раздающимся из колонки гимном Украины в Донецк.
Читайте также:
- Боятся, но обсуждают: В Донецке появились листовки о митингах за Украину (Фото)
- В «ЛНР» задержали пенсионерку, которая расклеивала проукраинские листовки
- В Донецке расклеили листовки «С днем защитника Отечества» (Фото)
- ВСУ «забомбили» Докучаевск поздравлениями (Фото)
- Проукраинские листовки накрыли «ЛНР» (Фото)
- Военные со Светлодарской дуги отправили в Горловку вітання (Фото)
- В Донецк и Горловку на воздушных шарах отправили украинские флаги (Фото)
- Мы скоро придем: Над храмом Донецка сбросили проукраинские листовки (Фотофакт)
- В неподконтрольном Донецке появились листовки с надписью «Слава Украине!» (Фото)
- В Донецк на воздушных шарах отправили две посылки (Фото)
Комментарии