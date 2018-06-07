Пушилин заменит Захарченко, – крымские СМИ. Новости

«Главу ДНР» Александра Захарченко на его «посту» может сменить «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин. Решение об этом уже принято соответствующими инстанциями, сообщают источники из неподконтрольного украинской власти Донецке, пишет крымское издание «Примечания».

Решение официально еще не озвучено, но Пушилин, ранее отмечавшийся только как спикер по Минским переговорам, уже выступил с рядом нетипично громких для него заявлений. В частности, он заявил в связи с обострением под неподконтрольной Горловокй, что в «ДНР все готово к симметричному ответу».

А вчера, 6 июня, Денис Пушилин нанес визит в аннексированный Крым.

Издание также пишет о возможном грядущем объединении «ДНР» и «ЛНР», но в неподконтрольном Луганске якобы говорят о том, что объединенные пророссийские «республики» может возглавить нынешний «глава ЛНР» Леонид Пасечник (на фото, рядом с Пушилиным). Сообщается, что в июне должно состояться их первое совместное заседание в неподконтрольном Дебальцево. Ожидается, что Донецк и Луганск начнут обсуждать вопрос совместной экономической и оборонной деятельности.

Перемены в «ДНР» и «ЛНР» связывают со сменой их куратора в Кремле – Владислав Сурков больше не руководит этим направлением в администрации президента.

Ранее сообщалось, что, по мнению российского оппозиционера и политолога Леонида Гозмана, отставка куратора «ДНР» и «ЛНР» и помощника президента России Владислава Суркова, скорее всего, состоится, но вряд ли его замена принесет пользу вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин заявлял, что помощник президента России Владислав Сурков потерял влияние на «ДНР» и «ЛНР», проиграв соревнования за контроль над «республиками» ФСБ РФ, и его отставка будет вполне логичной.

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