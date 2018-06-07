В Мариуполе будет свой уникальный томограф за 40 миллионов (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в Областной больнице интенсивного лечения устанавливают магнитно-резонансный томограф. Об этом на своей странице в Facebook сообщает медучреждение.
«Мы очень тщательно готовимся к приему посетителей. В настоящее время закончен ремонт помещения и монтируется оборудование томографического кабинета», – говорится в сообщении.
Аппарат GENERAL ELECTRICAL OPTIMA MR360, который стоит почти 40 млн грн, был приобретен на средства областного бюджета.
«Он имеет мощность 1,5 Тесла. На нем будет проводиться обследование головного мозга, сосудов головы и шеи, органов малого таза и брюшной полости, позвоночника и суставов. На сегодня аппарат такой мощности - единственный в г. Мариуполе. Он поможет эффективно диагностировать стадии заболевания для успешного планирования лечения. Первый запуск томографа планируется осуществить уже этим летом», – сообщают в медучреждении.
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