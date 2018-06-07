В Мариуполе будет свой уникальный томограф за 40 миллионов (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в Областной больнице интенсивного лечения устанавливают магнитно-резонансный томограф. Об этом на своей странице в Facebook сообщает медучреждение.

«Мы очень тщательно готовимся к приему посетителей. В настоящее время закончен ремонт помещения и монтируется оборудование томографического кабинета», – говорится в сообщении.

Аппарат GENERAL ELECTRICAL OPTIMA MR360, который стоит почти 40 млн грн, был приобретен на средства областного бюджета.