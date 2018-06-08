В зоне ООС разыскивают двоих военнослужащих, пропавших после боя. Новости

В зоне проведения операции Объединенных сил в результате боевых действий на донецком направлении были ранены двое военнослужащих, судьба еще двоих бойцов остается неизвестной. Об этом 7 июня сообщил командир мотопехотного батальона подполковник Валерий Кирик, передает штаб ООС.

По его словам, подразделения батальона выполняют боевые задачи в определенном районе на донецком направлении. «6 июня около 19 часов противник пытался окружить один из взводных опорных пунктов и зайти ему в тыл», – отметил подполковник.

Военнослужащие наблюдательного поста, как сообщил Кирик, вовремя обнаружили противника и вступили в бой, наступление противника было отбито.

«В ходе боя двое военнослужащих передовой позиции были ранены и эвакуированы. Судьба еще двоих военнослужащих этого передового подразделения остается неизвестной», – рассказал подполковник.

«Командованием Объединенных сил и военной части принимаются меры по установлению места пребывания военнослужащих», – добавил он.

Напомним, 7 июня в штабе Операции объединенных сил сообщили, что за сутки было зафиксировано 25 обстрелов украинских позиций, 2 раза – с применением минометов, 2 украинских военнослужащих погибли, 2 – были ранены.