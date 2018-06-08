Игрушки, еда и видеоотчет для хозяев: В Северодонецке открылся отель для котов (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) открыли отель для котов.

В каждом номере есть домик, посуда и игрушка. Сотрудники отеля рассказали об одном постояльце – это кошка Апельсинка, она в номере уже вторые сутки. Хозяева кошки уехали в командировку, неделю животное проведет под присмотром сотрудников отеля. «Прошли сутки, и она уже начала выходить, она кушает, играется... Ей все понравилось, надеюсь», – рассказывает сотрудница отеля.

В отеле для котов сотрудники кормят животных по привычному им графику, по желанию хозяев они могут получить фото- или видеоотчет.

Сейчас отель работает для котов. Если будет спрос, то в нем можно будет оставлять собак, попугаев, хомяков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам: UA:Донбасс

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