Двое пострадавших пассажиров маршрутки остаются в больнице, – «ЛНР». Новости

В «ЛНР» заявили, что в больнице остаются двое пострадавших от взрыва в поселке Голубовское (Попаснянский р-н) пассажиров маршрутки. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

По словам врача больницы в Кировске, где оказывали помощь пострадавшим, Лидии Корниенко, состояние больных стабильное. Как рассказала Корниенко, из 6-х пострадавших в лечебном учреждении остаются двое: 19-летний молодой человек с контузией головного мозга и женщина с осколочными ранениями. Остальным оказана медицинская помощь, их отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» заявили об обстреле автобуса в Голубовском: 6 пассажиров были ранены. Помощь мирным жителям, получившим ранения в результате обстрела автобуса в поселке Голубовское, оказывали медики Кировска.

В штабе ООС заявили, что в Голубовском «ЛНР» устроила теракт, подорвав взрывное устройство.

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