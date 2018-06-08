Наверное, мы с мамой неправильно прятались: Пострадавший от обстрела мальчик перенес 10 операций (Фото). Новости

Пострадавший во время обстрела Краматорска (Донецкая обл.) в 2015 году мальчик – Клим Клименко (на фото) – перенес уже 10 операций. Об этом рассказала его мама – Татьяна Шатохина.

Родная мама мальчика погибла, накрыв его своим телом, во время обстрела Краматорска в феврале 2015 года. Тогда трехлетний Клим Клименко выжил, но получил серьезные ранения. У него остался отец Александр и старший брат Савелий. Клима доставили в харьковскую больницу, где с ним познакомилась Татьяна Шатохина. Ее дочь лежала в той же больнице. Они стали навещать Клима, постепенно женщина полюбила его, как родного сына. Вскоре она стала ему приемной мамой, выйдя замуж за его отца.

Сейчас на правой ноге уже семилетнего Клима – ортез. Он помогает ноге находиться в стабильном положении. Но эта деталь не мешает Климу. Мальчик бегает, прыгает, залазит на турник и гоняет голубей как ни в чем не бывало. Татьяна говорит: старается не допускать, чтобы сын перегружал ногу, но на днях они отправляются в Германию на очередную операцию. После нее мальчик будет ограничен в движении, а для него, говорит мама, это самое утомительное. Поэтому сейчас она позволяет Климу лишнюю активность. Тогда, в феврале, осколки перебили мальчику кость в ноге, и она не успевает за ростом организма.

«В прошлом году, когда мы ехали в Германию на операцию, очень надеялись, что она будет последняя, и дальше мы будем заниматься только реабилитацией. Но оказалось не так», – рассказывает Татьяна.

Врачи сказали, что до 15 лет, пока не завершится интенсивный рост организма, Клима ждет минимум одна операция в год на ноге. Кроме этого, у мальчика обнаружили осколки в голове, из-за которых один глаз стал видеть на 50% хуже, а еще он получил ранение руки. Сейчас она не до конца сгибается, но врачи пока не берутся ее оперировать. Ближайшая операция станет 11-й для Клима.

Когда произошла трагедия, Клим был маленьким, но она все равно сильно отразилась на нем. Чтобы помочь ему и брату справиться с утратой, консультировалась с психологом.

Недавно Клим с братом впервые за 3 года побывали в Краматорске и съездили на кладбище к маме. «Мы купили цветы, которые выбрали дети, угощение маме. Я рассказала им, как все происходит, и приехали на кладбище. Мы заезжали домой, где это все случилось. Подходим к подъезду, я вижу, что он собрался, повернулся, посмотрел на то место, где мама погибла, он понимает все это. Он мне даже когда-то говорил: "Мы, наверно, неправильно прятались с мамой. Мы могли бы убежать, мы неправильно спрятались"», – рассказывает Татьяна.

По словам женщины, Клим мужественно выдерживает все операции и медицинские процедуры, он очень жизнерадостный и легко сходится с другими детьми. Вот только мальчик очень не любит, когда кто-то спрашивает о его шрамах или просто акцентирует на этом внимание. Тогда, по словам Татьяны, он закрывается и уходит.

Источник: Накипело

Читайте также: