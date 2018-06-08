Ситуация в пунктах пропуска утром 8 июня. Новости

Сегодня утром, 8 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 7 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 42 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9320 человек и 1210 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10390 человек и 1945 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8280 человек и 1550 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4215 человек и 945 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9870 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/50;

КПВВ «Марьинка» – 30/45;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 40/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое»:

Альберт: «6:56. В Еленовке машин 30 точно есть, в Новотроицком стоим сейчас. Очереди почти нет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.