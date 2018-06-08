Сводка из зоны ООС за 7 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 37 обстрелов украинских позиций, 10 раз – с применением минометов калибрами 120 и 82 мм и 2 раза – с применением артиллерии калибром 122 мм, 4 украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На луганском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское, где в течение суток противник использовал минометы и танк.

На горловском направлении бои не прекращаются вблизи поселка Зайцево.

На донецком направлении – в районе населенного пункта Каменка.

Имеет признаки обострения ситуация на мариупольском направлении – в районах поселков Водяное и Лебединское, где в течение суток противник выпустил по меньшей мере 85 мин и снарядов.

Также в штабе сообщают, что 7 июня утром противник совершил террористический акт в населенном пункте Голубовское на Луганщине. Контрбатарейными радарами и другими средствами объективного контроля зафиксировано, что обстрел гражданского микроавтобуса незаконными вооруженными формированиями осуществлен из минометов калибром 82 мм с северной окраины населенного пункта Донецкий.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки выпустили по прифронтовым районам 46 единиц различных боеприпасов. Всего за указанный период отмечено 4 нарушения режима тишины со стороны армии Украины. Под огонь попали Горловка, окрестности Ясиноватой, села на юге».

Также в «ДНР» сообщают, что «в результате обстрелов со стороны украинских силовиков без электричества остались 7 сел… без света остаются 380 абонентов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий и Калиново, поселка Голубовское и села Желобок. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП и стрелкового оружия».