Из Мариуполя в Волноваху запустили две электрички после капитального ремонта (Фото). Новости

С сегодняшнего дня, 8 июня, между Мариуполем и Волновахой будут курсировать 2 пригородных электропоезда после капитального ремонта. Количество рейсов на этом направлении будет существенно увеличено. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«2 пригородных электропоезда после капитального ремонта будут ежедневно курсировать между Мариуполем и Волновахой. Это замена для старой электрички из 4-х плацкартных вагонов, которая ездила до сих пор», – сообщил Кравцов.

«10 рейсов вместо 6, как раньше. Новый состав сможет перевозить вдвое больше – до 800 пассажиров за один рейс», – добавил он.

Также Кравцов рассказал, что при составлении графика были учтены пожелания прилегающих к Мариуполю и Волновахе населенных пунктов и работников металлургических предприятий.

«Билет будет стоить 15 грн. А маршрут поезд преодолевает чуть меньше, чем за 2 часа», – сообщил и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця».

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» работает над вопросом полноценного пригородного сообщения между Мариуполем и Волновахой.