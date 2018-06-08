Взрыв газа на Луганщине: Мужчина умер в больнице. Новости

Мужчина, доставленный 3 июня военным вертолетом из Луганской области с ожогами 90% тела, скончался в Харьковской больнице «скорой помощи». Его жена, которая также пострадала при взрыве в частном доме в Лисичанске, жива. Об этом сегодня, 8 июня, рассказал заведующий ожоговым отделением больницы, заслуженный врач Украины Аслан Цогоев, передает «Укринформ».

«В 04:00 в реанимации умер от травм, несовместимых с жизнью, 58-летний мужчина, который получил 3 июня ожоги 90% тела из-за взрыва газового котла в частном доме в Лисичанске Луганской области. В тот же день его доставили к нам военным вертолетом вместе с 56-летней женой, которая получила в результате взрыва ожоги 50% тела. Женщина жива», – отметил Цогоев.

По его словам, 5 июня обоим пострадавшим под наркозом сделали хирургическую обработку ожоговых ран. «Речь о пересадке кожи не шла из-за критического состояния пациентов», – сообщил врач.

«На сегодняшний день состояние женщины остается стабильно тяжелым, она находится в реанимации, с ней дочь, приехавшая из Лисичанска 4 июня. Женщине пока не сказали о смерти мужа», – добавил Цогоев.

По его словам, пострадавшей проводят переливание крови, дают обезболивающие препараты, она в сознании.

Также врач отметил помощь пострадавшим со стороны властей Лисичанска.

Напомним, в частном доме в Лисичанске в результате взрыва пострадали мужчина и женщина. Они были экстренно эвакуированы в Харьков медицинским вертолетом Объединенных сил в сопровождении военного медика.

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