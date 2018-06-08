Мало ли, как повернется: Жители идут на уловки, чтобы в «ДНР» не изъяли украинский паспорт. Новости

В «ДНР» при смене фамилии изымают украинский паспорт, вместо которого оформляют «паспорт республиканского образца». Данной нормой обеспокоены жители неподконтрольной Украине части Донецкой области, о чем они сегодня, 8 июня, дискутируют в социальных сетях.

Пользователи уточняют, что с проблемой по изъятию украинского паспорта, прежде всего, сталкиваются девушки и женщины, которые регистрируют брак в «ДНР» и соглашаются принять фамилию мужа.

Столкнувшиеся с этим подтверждают, что если при регистрации брака подавался паспорт гражданина Украины, то сначала в «республиканских» ЗАГСах в него ставят штамп «Подлежит обмену», и в течение месяца его нужно сдать и получить новый – но уже «паспорт ДНР».

«Ромашка»: «Сейчас у девушек забирают, кто меняет фамилию»;

Владимир: «Ставят пометку "Подлежит обмену", если фамилию мужа будет брать. У нас так было с украинским паспортом»;

Александра: «Забирают. Я с украинского паспорта меняла на ДНР»;

Наталия: «При смене фамилии забирают! У моей приятельницы забрали!»;

Аля: «Забирают. В эту субботу лишилась этого счастья...».

Также жители уточняют, что в украинский паспорт мужа также ставится штамп «ДНР» о браке, что автоматически делает официальный документ испорченным, а значит, подлежащим замене при выезде на подконтрольную Украине территорию. «Раньше можно было за "шоколадку" уговорить регистратора штамп не ставить. Нам год назад с мужем "шоколадка" обошлось в 1000 руб. – по 500 руб. за каждый паспорт. Но этой весной подруга выходила замуж, никакие уговоры не помогли. Регистратор говорит, что в СИЗО за "вашу прихоть" садиться не намерена, что, мол, уже были такие случаи, что и "левых" могут подослать, чтобы на взятке поймать», – рассказала «Донецким новостям» дончанка Ольга.

При этом молодоженов вопрос об изъятии украинского паспорта волнует меньше. Как отметила одна из невест Светлана, «голова больше болит у моей мамы».

Тем не менее, жители рекомендуют использовать все возможности, чтобы не остаться без паспорта гражданина Украины. «Как можно добровольно оставаться без нормальных документов? Капец! Ни за что не отдавайте. Мало ли, как оно повернется!», – считает Яна.

В этой связи, например, те же жители Донецка делятся своими ухищрениями, на которые шли дабы сохранить украинский документ. Наиболее распространенный вариант – сначала брачующиеся оформляют «паспорта ДНР», их подают на регистрацию, соответственно и замене при смене фамилии подлежит «республиканский паспорт»:

Анна: «Пусть по ДНР паспорту распишутся, и она его же потом поменяет»;

Евгения: «Если вы расписываетесь по ДНР паспортам, то и забирать будут его. По украинским законам и паспортам – вы вообще не в браке».

Более опытные рекомендуют вообще заявлять о пропаже украинского паспорта, чтобы никаких вопросов и подозрений не возникало:

Инга: «Расписывайтесь по ДНР паспортам, а при смене фамилии отдайте днровский, и скажите, что украинский потеряли просто».

Кирилл: «Забирают украинский паспорт – это 100-процентраная информация. Заранее в полиции напишите заявление об утере паспорта. Тогда при смене фамилии у вас не будут требовать сдать старый, т.к. его НЕТ».

Как сообщалось ранее, «миграционная служба Донецкой народной республики» изымает украинский паспорт в случае, если человек меняет свои персональные данные. А при расторжении и заключении брака в «ДНР» делается соответствующий штамп и в паспорте гражданина Украины.

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