На Донетчине пьяный водитель мопеда убегал от полицейских . Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) нетрезвый водитель мопеда пытался убежать от патрульных. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска.

В пресс-службе рассказали, что ночью 7 июня во время патрулирования полицейские обнаружили мопед Yamaha Jog, который двигался в районе улицы Привокзальной без номерных знаков. После остановки водитель транспортного средства бросил свой мопед и убежал. Примерно через 200 м патрульным удалось задержать 30-летнего беглеца. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения.

Патрульные предложили водителю пройти освидетельствование в установленном законом порядке. Результат проверки оказался положительным: содержание алкоголя – 1,79 промилле, что почти в 9 раз больше нормы в 0,2 промилле.

За управление ТС в нетрезвом состоянии мужчине был выписан протокол по ст. 130 КУоАП, также было выписано постановление по ст. 126 КУоАП за управление транспортным средством без необходимых документов.

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