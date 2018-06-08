На Луганщине задержали мужчину с переделанным пистолетом . Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) на одном из мобильных блокпостов был задержан мужчина с пистолетом. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

«В Северодонецке бойцы батальона полиции особого назначения ГУНП на одном из передвижных блокпостов по ул. Промышленной у гражданина обнаружили и изъяли стартовый пистолет "Ekol Volga cal" 9 мм с признаками переделки и 5 травматических патронов калибром 9 мм», – отметили в пресс-службе.

Изъятое направлено в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Данный факт квалифицирован по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

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