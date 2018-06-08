ДТП в Константиновке: Пострадали два человека (Фото). Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) сегодня, 8 июня, произошло ДТП с пострадавшими.

Авария произошла утром, 8 июня, по проспекту Ломоносова, недалеко от городской больницы №5.

По предварительной версии инспекторов полиции, причина ДТП – нарушение правил проезда перекрестка. Водитель «Шевроле Авео» выезжал с второстепенной дороги на главную и не пропустил ВАЗ-2106.

Основной удар пришелся на ВАЗ-2106. После столкновения капот «шестерки» и передние двери существенно деформировались. Водитель и пассажир авто ВАЗ-2106 для оказания медицинской помощи доставлены в больницу. По словам сотрудников полиции, люди получили травмы легкой и средней степеней тяжести. Угрозы для их жизни нет.

Источник: Знамя индустрии

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