На Донетчине водитель авто потерял сознание и врезался в столб (Фото). Новости

В Лимане (до переим.: Красный Лиман, Донецкая обл.) водитель внедорожника потерял сознание и въехал в столб. По прибытию на место аварии работники «скорой помощи» констатировали смерть водителя. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло по улице Свободы в Лимане. 65-летний водитель авто «Honda CR-V» не справился с управлением и въехал в столб. По словам пассажира авто, водителю стало плохо, и он потерял сознание.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

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