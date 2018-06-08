На Донетчине перевернулся мотоцикл: Двое пострадавших (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) перевернулся мотоцикл, 2 человека были травмированы. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

В дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Правоохранители выяснили, что мужчина 1993 года рождения выехал на мотоцикле за пределы проезжей части и перевернулся, в результате чего получил травму. Травмирован также пассажир мотоцикла. Как пояснил водитель мотоцикла, на дороге его «подрезал» неизвестный автомобиль, что и стало причиной аварии.

Данная информация проверяется полицейскими. По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Также полиция обращается ко всем свидетелям с просьбой помочь в поисках водителя автомобиля «ВАЗ» красного цвета, который может быть причастен к данному ДТП.

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